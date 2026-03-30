Verdachten opgepakt na tip; gestolen bromfiets teruggevonden

De politie in Suriname heeft drie verdachten aangehouden in verband met een gestolen bromfiets, die na gericht speurwerk weer is teruggevonden.

De aanhoudingen volgden nadat het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) een tip ontving over de locatie van het voertuig in de omgeving van de Gemenelandsweg.

De benadeelde verklaarde tegenover de politie dat zijn rijtuig op zijn erf, naast een durotank was geparkeerd en voordat hij naar bed ging, was zijn bromfiets er nog. Toen hij de volgende ochtend de auto van zijn moeder naar de monteur moest brengen, ontdekte hij dat zijn bromfiets was verdwenen.

Een zoekactie, leverde niet het gewenste resultaat op en deed toen aangifte bij de politie.

Op basis van deze informatie wist de politie eerst twee verdachten op te sporen en aan te houden. Uit het daaropvolgende onderzoek kwam een derde verdachte in beeld, die eveneens werd aangehouden. Het gaat om A.A. (29), R.L. (24) en J.D. (13).

De bromfiets is inmiddels terecht en veiliggesteld. Op aanwijzing van één der verdachten werd de bromfiets geheel gemonteerd teruggevonden. De bromfiets was inmiddels opnieuw gespoten en van een ander kentekenplaat voorzien.

Alle drie de verdachten zijn overgedragen aan het politiebureau Livorno, waar de zaak verder wordt onderzocht.

De twee verdachten zijn in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Vanwege de jeugdige leeftijd van J.D. , is hij overgebracht naar de afdeling Jeugdzaken en ingesloten in het Jeugd Doorgangshuis Opa Doelie meldt de Surinaamse politie.