Brunswijk reageert geschokt op overlijden Santokhi: “Suriname verliest een leider, ik een vriend”

Oud-vicepresident Ronnie Brunswijk heeft met diepe verslagenheid gereageerd op het overlijden van voormalig president Chandrikapersad Santokhi. In een verklaring op Facebook laat hij weten dat het nieuws hem en zijn gezin zwaar heeft getroffen.

Volgens Brunswijk verliest Suriname met het heengaan van Santokhi niet alleen een leider, maar ook een man die voor hem persoonlijk veel betekende. “Met zijn heengaan verliest Suriname niet alleen een leider, maar verlies ik ook een vriend,” aldus de ABOP-voorzitter. Hij benadrukt dat hij de gesprekken, samenwerking en gezamenlijke inzet voor het land zal blijven koesteren.

De oud-vicepresident roemt daarnaast de inzet van Santokhi voor de samenleving en stelt dat diens betrokkenheid niet vergeten zal worden. Hij spreekt van een groot verlies voor het land.

Brunswijk betuigt namens zichzelf, zijn gezin en de ABOP zijn oprechte deelneming aan de familie, dierbaren en naasten van de overledene. Ook richt hij zich tot de Surinaamse samenleving, die volgens hem dit verlies gezamenlijk draagt.

Tot slot wenst hij eenieder veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke periode. “Moge zijn ziel in vrede rusten,” besluit Brunswijk.