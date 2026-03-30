Brugrailing doorboort busje van dronken bestuurder

De bestuurder van een Toyota Hiace, die diep in het glaasje had gekeken, is zondagochtend tegen de brugrailing geknald bij de kruising van de Magentakanaal- en Nieuw Weergevondenweg in Suriname. Daarbij heeft de railing het busje doorboord.

Hoewel de railing het voertuig aan de bestuurderskant doorboorde, kwam de man er met lichte verwondingen vanaf.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig werd door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De bestuurder werd overgebracht naar het politiebureau.

