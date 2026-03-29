Zomertijd van start in Europa: Suriname nu vijf uur achter op Nederland

In Europa is de klok vannacht omstreeks 02.00 uur een uur vooruit gegaan vanwege de start van de zomertijd. Het tijdsverschil tussen Suriname en Nederland is vanaf zaterdag 22.00 uur (Surinaamse tijd) van vier naar vijf uur gegaan.

Nederland voerde de zomertijd in 1977 in en sinds 1996 geldt deze regeling in de hele Europese Unie. De zomertijd gaat in Europa in op de laatste zondag van maart.

Door de klok vooruit te zetten, lijkt de zon later op te komen en onder te gaan. Dit betekent dat het ’s ochtends langer donker blijft en ’s avonds langer licht is.

Een van de redenen voor zomertijd is het mogelijke energiebesparende effect. Op de laatste zondag van oktober schakelt Europa weer over op wintertijd, waarna het tijdsverschil met Suriname opnieuw vier uur bedraagt.

De wintertijd gaat dit jaar op zondag 25 oktober in.