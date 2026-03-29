Vermiste goudzoeker dood in water aangetroffen

Een man die als goudzoeker werkzaam was in Suriname, is zaterdagmiddag dood in het water aangetroffen nadat hij sinds vrijdag werd vermist.

De Surinaamse politie kreeg vrijdag melding dat de man in het water terecht was gekomen en daarna niet meer werd gezien.

Zaterdag rond 15.00 uur kwam vervolgens de melding binnen dat er een lichaam in het water dreef. Het bleek te gaan om de vermiste man.

De personalia van het slachtoffer zijn vooralsnog onbekend. De politie van Brownsweg heeft de zaak in onderzoek.