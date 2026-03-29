Ramautarsing: “Regering Simons leent in negen maanden meer dan vier jaren regering Santokhi”

Volgens econoom Winston Ramautarsing heeft de regering Simons-Rusland het afgelopen jaar, inclusief de eerste twee maanden van 2026, in totaal 2 miljard US dollars geleend. Dat is volgens hem veel meer dan wat de regering Santokhi-Brunswijk tussen 2020 en 2024 leende.

“Terwijl de vorige regering tussen 2020 en 2024 in totaal 1.3 miljard aan nieuwe leningen had. Dus deze regering heeft het gepresteerd om in negen maanden 2 miljard te lenen”, zei Ramautarsing in een interview op radio Awaaz. De econoom stoort zich eraan dat de politiek, waaronder alle regeringen, de neiging heeft gehad om leningen die zijn afgesloten te beschouwen als staatsinkomsten. Ook de huidige regering maakt zich schuldig hieraan.

“Je echte verdiensten zijn maar 50 miljard. Dat je toevallig lopende leningen hebt met 3 of 4 miljard erbij, is een lening die we in de toekomst terug moeten betalen. We hebben die niet verdiend. Dan heb je nog een tekort in de orde van 6 miljard waarvan je nog niet weet van waar je dat gaat lenen. Dus we kunnen elkaar blijven voor de gek houden met leuke percentages, maar in feite houden we onszelf voor de gek”, stelde hij.

De econoom verwees naar het rapport van het Bureau voor de Staatsschuld in de periode maart tot en met december 2025 waaruit blijkt dat de staatsschuld vanaf het aantreden van de regering Simons-Rusland in juli 2025 gestegen is van 3.8 miljard naar 4.9 miljard US dollars. Het argument dat de regering nieuwe leningen met een lagere rente van 8,2% heeft genomen om oudere leningen af te lossen, noemt hij hoog niveau belazerij

“Er is dus meer dan 1 miljard erbij gekomen. Welke besparing heeft er plaatsgevonden? Dit is hoog niveau belazerij. En omdat de meeste mensen deze rapporten niet kunnen lezen, komen ze ermee weg. Niemand kan me zeggen welke besparing er komt als me schuld hoger wordt, maar me rente op hetzelfde niveau blijft”, aldus de VES-topper.

Vaststaat volgens Ramautarsing is dat de regering de ingediende begroting zal moeten aanpassen, aangezien de oude al achterhaald is. “Er zijn meer middelen geleend. We hebben zelf een extra lening genomen in februari van 265 miljoen. Compleet nodeloos zonder enige onderbouwing. En daarvan zegt men dat men 182 miljoen US dollar heeft geparkeerd bij de Centrale Bank van Suriname voor sociale projecten. Waar is dat verschil gebleven? Dit is volstrekt niet transparant, want niemand komt met cijfermatige onderbouwing. Alleen maar halve verhalen”, aldus de econoom.