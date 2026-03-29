Politie zet Paasreizigers op scherp met extra controles richting westen

Met het drukker wordende paasverkeer voert de politie in Suriname de komende dagen extra controles uit op de Oost-Westverbinding, vooral in de richting van de westelijke districten Saramacca, Coronie en Nickerie. De actie is niet alleen bedoeld om de verkeersveiligheid tijdens de Paasdagen te bewaken, maar richt zich nadrukkelijk ook op personen die nog openstaande zaken hebben uit eerdere veroordelingen.

Opvallend is dat de controles verder gaan dan alleen het aanpakken van verkeersovertreders op de weg. De politie zal ook letten op mensen die wegens verkeersfeiten of andere strafbare feiten eerder zijn veroordeeld tot het betalen van een boete, waarbij een vervangende gevangenisstraf boven het hoofd hangt als daar nog geen uitvoering aan is gegeven.

Wie weet dat zijn of haar zaak nog niet is afgehandeld, krijgt van de politie nu de mogelijkheid om dat vooraf in orde te maken. Daarvoor kan via WhatsApp contact worden opgenomen met het nummer 08808652 door simpelweg het woord “hallo” te sturen. Daarna volgen verdere instructies voor de afhandeling.

Daarnaast wijst de politie erop dat betrokkenen zich ook persoonlijk kunnen wenden tot het DES-kantoor, kamer 4, op politiebureau Latour. Daar kan de zaak eveneens worden afgehandeld. Betalen is mogelijk via POS of contant.

Met deze aanpak lijkt de politie in aanloop naar de Paasdagen niet alleen te willen zorgen voor een veiliger verkeer, maar ook druk te zetten op personen die nog altijd openstaande boetes of vonnissen hebben. Reizigers richting het westen worden daarom opgeroepen hun zaken tijdig te controleren, om onaangename verrassingen onderweg te voorkomen.

De politie wenst het publiek verder een veilige reis toe en benadrukt dat veiligheid tijdens deze dagen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel burgers als politie.