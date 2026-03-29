Parkeerterrein bij PL-eindhalte in Lelydorp schoongemaakt

Het parkeerterrein bij de PL-eindhalte in Lelydorp is onlangs schoongemaakt en biedt nu een nettere en overzichtelijkere omgeving.

Districtscommissaris Ravi Bhattoe van Wanica Centrum roept de gemeenschap op om de netheid te behouden.

“Gooi afval in de afvalbakken, laat geen spullen achter en zorg dat het terrein schoon blijft. Het kost maar een kleine moeite, maar samen maken we het verschil,” zegt het commissariaat.

Het initiatief maakt deel uit van een bredere inspanning om openbare ruimtes in Wanica schoon en aangenaam te houden voor iedereen.