Overvallers schieten man neer na mislukte diefstal van halsketting

Een 32-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten bij een mislukte straatroof nabij de kruising van de Nieuw Weergevonden- en Santodorpweg in Suriname.

Het slachtoffer J.H. (32), werd met een schotwond aan zijn rechterbovenbeen binnengebracht op de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Volgens het slachtoffer bevond hij zich bij de zogeheten Brunswijk-vergaderzaal in de omgeving van de kruising, toen hij werd benaderd door twee criminelen. De verdachten waren gewapend met vuistvuurwapens en probeerden onder bedreiging zijn gouden halsketting buit te maken.

J.H. verzette zich hevig, waarop een schermutseling ontstond. Het lukte de daders niet om de ketting weg te nemen, maar ze losten daarbij meerdere schoten, waarvan één het slachtoffer heeft geraakt in zijn rechterbovenbeen.

Na het geval werd het slachtoffer door enkele omstanders naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de politie is er sprake van een in- en uitschotwond. Zijn gezondheidstoestand is stabiel.

De daders sloegen na de mislukte roof te voet op de vlucht in de richting van Sunny Point. De politie van Santo Dorp heeft de zaak in onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.