Meer dan 100 brillen uitgedeeld aan behoeftigen in Albina

Op vrijdag 27 maart heeft stichting Team United 2020 gratis meer dan 100 brillen en zonnebrillen verstrekt aan bewoners van Albina.

Het betrof brillen met glazen, waarbij het van belang is dat de ontvangers een opticien bezoeken om de glazen op hun sterkte te laten vervangen.

De uitreiking trok ook hoog bezoek: de vicevoorzitter van de Nationale Assemblee van Suriname, Ronnie Brunswijk, was aanwezig en mocht als blijk van waardering van de donateur een zonnebril uitkiezen.

Districtscommissaris Marvin Vijent sprak zijn dank uit richting de organisatie, die eerder al meerdere sociale projecten in het district Marowijne heeft uitgevoerd.

Volgens Vijent zal de huidige samenwerking bijdragen aan verdere ondersteuning van de lokale gemeenschap.