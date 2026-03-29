Geweldadige overval op supermarkt in Bernharddorp: slachtoffers mishandeld en gekneveld achtergelaten

Criminelen hebben in de afgelopen nacht een gewapende overval gepleegd op een supermarkt aan de Pararacweg in Bernharddorp, Suriname. Vijf gemaskerde daders drongen het pand binnen en gingen er met een grote buit vandoor, nadat zij de aanwezigen hadden mishandeld en gekneveld achtergelaten.

Volgens verkregen informatie waren twee van de verdachten gewapend met vuistvuurwapens. Een derde dader had een koevoet bij zich, terwijl de overige twee waren voorzien van schroevendraaiers.

De overvallers traden bijzonder gewelddadig op en maakten drie slachtoffers in het pand, die allen werden mishandeld en vervolgens vastgebonden werden achtergelaten.

Uit de supermarkt werd een geldbedrag van 200.000 SRD, 2.000 USD en 500 euro buitgemaakt. Daarnaast namen de daders sieraden van geel metaal, belkaarten en drie mobiele telefoons mee. Ook werd een camerabox uit het pand verwijderd.

Een buurman die probeerde in te grijpen, werd eveneens beroofd van 2.000 SRD en een ring van geel metaal.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Van de daders ontbreekt vooralsnog ieder spoor.

