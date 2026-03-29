Buurtmanagers versterken elkaar tijdens maandelijkse intervisie

Op donderdag 26 maart kwamen de buurtmanagers van verschillende ressorten van Suriname bijeen voor hun maandelijkse intervisie in het KOB-gebouw aan de Burenstraat. Deze editie werd geleid door inspecteur 2e klasse Diego Druivendal, buurtmanager van het ressort Centrum.

Tijdens de intervisie wisselen de buurtmanagers ervaringen uit over de uitdagingen in hun buurten. Ze bespreken hoe bepaalde problemen het beste kunnen worden aangepakt en evalueren welke initiatieven goed of minder goed verlopen.

Door deze uitwisseling leren de buurtmanagers van elkaar en versterken zij hun aanpak in de praktijk.

Het doel van de intervisie is het bevorderen van kennisdeling, reflectie en samenwerking. Open gesprekken en het delen van praktijkervaringen creëren een gezamenlijke leeromgeving waarin buurtmanagers elkaar ondersteunen en inspireren.

De landelijke coördinator buurtmanagement, hoofdinspecteur Henry Kia, was ook aanwezig bij de bijeenkomst.