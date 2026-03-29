Bronto Somohardjo: “Verzoek in staat van beschuldigingstelling is schuld van Brunswijk”

Dat PL-topper Bronto Somohardjo nu aankijkt tegen een mogelijke in staat van beschuldigingstelling door De Nationale Assemblee in Suriname (DNA), is volgens hem de schuld van ABOP-leider en oud-vicepresident Ronnie Brunswijk, die hem tijdens de vorige regeerperiode weg wilde hebben als minister van Binnenlandse Zaken.

“Ik zeg ook elke dag tegen Ronnie: ‘dit is jouw schuld. Dit heb jij veroorzaakt’. Elke dag zeg ik het tegen hem. Vorige week heb ik het ook gezegd. Hij moet lachen”, zei Somohardjo in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

De parlementariër voerde aan dat hij er aan de andere kant toch rekening mee houdt dat Brunswijk een bepaalde band heeft met zijn vader Paul Somohardjo, die bovendien ook voorzitter is van de PL. Deze vriendschap vindt haar basis in de jaren tachtig en de periode van de Binnenlandse Oorlog.

“Hij heeft een bepaalde band met de voorzitter van de PL en die kan ik niet zo makkelijk vergeten. En dat zal zo blijven. Ik ben niet iemand die rancuneus is. Ik vind dat hij fouten heeft gemaakt met dat ding van mijn case en hij betaalt daar nu de fouten voor. Het is niet dat ik boos op hem ben. Dus het is gebeurd en ach… ik ga dit gevecht wel aan”, aldus de PL’er.

Het conflict tussen de ABOP en PL ontstond kort voor de afgelopen verkiezingen nadat de PL aangaf de eigen partij niet meer op te zullen doeken door in een nieuwe partij met de ABOP, met als leider Brunswijk, te stappen. Hierna volgde een reeks van diverse uitspraken op politieke podia tussen Somohardjo en Brunswijk, nadat Somohardjo openlijk de oorlog aan Brunswijk verklaarde. Somohardjo stelde toen dat zijn ontslag werd afgedwongen door een politiek geladen proces, waarbij Brunswijk een belangrijke rol speelde.

Op grond van diverse onthullingen die toen werden gedaan, besloot toenmalig president Chan Santokhi een CLAD-onderzoek in te stellen. Niet kort hierna diende Somohardjo zelf zijn ontslag in. Nu zitten beide partijen in een nieuwe coalitie met de NDP, NPS, A20 en BEP.

Somohardjo stelt dat vertrouwen in de politiek erg moeilijk is, omdat vertrouwen niet met woorden wordt opgebouwd maar met daden. Hij ervaart echter niet dezelfde problemen nu als Brunswijk, die aangeeft dat de NDP zich als een gangster gedraagt. De PL heeft goed contact met diverse NDP-toppers, waaronder voorzitter Jennifer Simons en de ondervoorzitters Ashwin Adhin en Ramon Abrahams.

“Tot nu toe… de daden die de NDP aan ons heeft laten zien… komen goed over. Het wekt vertrouwen. Als zij ons iets toezeggen, dan doen ze dat tot nu toe. Dat wekt vertrouwen. Ik heb andere tijden gekend dat wanneer personen je iets toezeggen, je draait je om en loopt de deur uit en het is gewoon anders. Tot nu toe kunnen wij niet opmerken dat zij zich niet aan hun woord houden”, aldus Somohardjo.