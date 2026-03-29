Auto vermoedelijk in brand gestoken

Een Mazda Axela is in de nacht van vrijdag op zaterdag vermoedelijk doelwit geweest van brandstichting aan de Herman Steinbergstraat in Suriname, nabij de kruising met de Richard Vouillerestraat.

De eigenaar van het voertuig, G.G., werd door alerte buren erop geattendeerd dat zijn auto in brand stond. Samen met hen wist hij het vuur met water te blussen, nog voordat de situatie verder kon escaleren.

Door de brand raakten onder meer de rechtervoorvleugel, de rechtervoorhoek, het rechtervoorwiel en de voorruit beschadigd.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas is sprake van vermoedelijke brandstichting. In de directe omgeving werd namelijk een deels afgebrande fles aangetroffen, gewikkeld in een doek en sterk ruikend naar brandstof. Dit voorwerp is in beslag genomen voor verder onderzoek.

De eigenaar heeft verklaard geen concrete vermoedens te hebben over een mogelijke dader.

De Surinaamse brandweer was ter plaatse, maar hoefde niet op te treden omdat de brand al door omstanders was geblust.

Vorig artikel
Politie zet Paasreizigers op scherp met extra controles richting westen
