Atompai: “Zelf kinderen lagere school weten dat een minister in zijn eentje geen 8 miljoen US-dollar kan uitgeven”

NPS-parlementariër Poetini Atompai plaatst vraagtekens achter het voorstel van het Openbaar Ministerie om alleen oud-OW-minister Riad Nurmohamed strafrechtelijk te gaan vervolgen voor mogelijke malversaties in de Pan American kwestie. Volgens de NPS’er begrijpen zelf kinderen van de lagere school dat een minister in zijn eentje geen 8 miljoen US-dollar kan uitgeven.

“Na disi e broko Sranan. Zodra je backing hebt, dan word je niet vervolgd. Ifi Atompai kiri wan mira, dan a klari. Omdat ik de dingen zeg zoals de dingen zijn”, zei Atompai op D-TV Express.

In deze case hebben diverse critici en politici vraagtekens geplaatst op het voornemen van het OM om alleen Nurmohamed te vervolgen, terwijl diverse functionarissen uit de vorige regeerperiode ook meewerkten aan de goedkeuring van dit project. Onder andere worden de namen genoemd van ex-president Chan Santokhi en ex-Financiënminister Stanley Raghoebarsing.

Atompai benadrukt dat het nimmer zo kan zijn dat één persoon maar moet hangen in bepaalde cases. “En na corruptie e kiri a kondre. Tot de dag van vandaag gebeurt hetzelfde. Vanaf toen ik op de Muloschool zat versta ik de politiek. Je had toen Venetiaan, ABOP en de A-Combinatie…rommel!

Bouterse nam daarna over…rommel! Santokhi nam over…rommel! Ook nu…die R op die OM is er al. Dus als iemand verkeerd handelt, moet die instaan voor de consequenties. Het kan niet zo zijn dat mensen werken en anderen stelen. Dat werkt niet”, aldus de NPS’er.

De Nationale Assemblée (DNA) heeft afgelopen week in huishoudelijke vergadering besloten een onderzoekscommissie in te stellen die de vorderingen van de procureur-generaal nader zal bestuderen. Het gaat om verzoeken om de voormalige ministers Nurmohamed, Bronto Somohardjo en Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen.

Voor Atompai is in twee van de casussen geen discussie dat deze personen strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Echter moet hij nog dieper onderzoek in één van de zaken plegen om een conclusie te trekken. “Want ik wil niet meewerken aan een politieke vervolging”, aldus Atompai.