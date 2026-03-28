Vanavond een uur lang verlichting uit voor Earth Hour

Elk jaar doen miljoenen mensen over de hele wereld mee aan Earth Hour om het bewustzijn te vergroten van de problemen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd, terwijl bij honderden beroemde gebouwen een uur lang de verlichting wordt uitgeschakeld.

Vanavond om 20.30 uur wordt wereldwijd, dus ook in Suriname, een uur lang het licht uitgedaan. Zo wordt er aandacht gevraagd voor de aarde en krijgt de natuur een stem.

Earth Hour is veel meer dan alleen het uitschakelen van de verlichting voor een uur. Het is een krachtige symbolische daad die miljoenen mensen over de hele wereld verenigt in hun streven naar een duurzamere toekomst.

Deze wereldwijde beweging, gelanceerd door het Wereld Natuur Fonds (WWF) in 2007 in Sydney, Australië, heeft zich in de afgelopen jaren verspreid naar meer dan 180 landen en territoria. Het gebaar, hoewel slechts een uur lang, zendt een krachtige boodschap uit over het belang van energiebesparing en de strijd tegen klimaatverandering.

Terwijl Earth Hour elk jaar voorbijgaat, blijft de boodschap ervan resoneren en groeien. Het is een herinnering aan onze gedeelde verantwoordelijkheid om onze planeet te beschermen en te koesteren voor toekomstige generaties.