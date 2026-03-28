Somohardjo: “Alleen bij mij is er om inverzekeringstelling gevraagd; PL-fractie werkt niet mee aan politieke opoffering Nurmohamed”

PL-topper Bronto Somohardjo vindt het vreemd dat het Openbaar Ministerie (OM) in de drie verzoeken om ex-bewindslieden in staat van beschuldiging te laten stellen, voornemens is om alleen hem direct in verzekering te stellen wanneer De Nationale Assemblee (DNA) het verzoek honoreert.

Ondanks dit zal hij toch voorstemmen wanneer het moment aanbreekt om zichzelf in staat van beschuldiging te stellen. Opvallend genoeg zal de tweekoppige PL-fractie tegenstemmen om VHP’er Riad Nurmohamed in staat van beschuldiging te stellen, aangezien zij niet zal doen aan politieke opofferingen.

“Als je het vergelijkt met de stukken van Nurmohamed en Hoefdraad is er bij mij alleen gevraagd om gevangenneming. En dat is ook een vraag die gesteld moet worden. Waarom bij mij wel en anderen niet? Als mensen op verschillende manieren worden behandeld, dan moet dat transparant en uitlegbaar zijn. En dat geeft het systeem vertrouwen”, zei Somohardjo in het programma Bakana Tori.

Wat hem angstig maakt is dat het Openbaar Ministerie, gezien de fouten die gemaakt zijn in de case van Ashwin Adhin, weer willekeur gaat toepassen. “Ik ben mens en ik heb mensen om me heen, dus het doet ons natuurlijk allemaal wat. Maar ik slaap er niet minder slecht om. Ik ben een gelovig persoon. Ik wil de waarheid op tafel zetten, maar ik wil dezelfde rechten hebben als het volk. Het volk heeft geen WIPA, dus ik wil dat ook niet”, aldus Somohardjo.

Somohardjo benadrukt ondanks alles echter nog steeds geen spijt te hebben dat hij in 2020 koos voor het ministerschap bij Binnenlandse Zaken. Hij blijft overigens erbij geen fouten te hebben gemaakt en dat de zaken waarvoor hij beschuldigd wordt, waaronder het oneigenlijk gebruiken van staatsmiddelen, nog bewezen moeten worden.

“Dat heb ik nog geen moment gehad. Of het nu in de vorm is van minister of parlementariër, ik voel me vereerd om het volk te dienen. Dat het nu zo is gegaan met mijn ministerschap en er nu zulke zaken spelen had je nooit kunnen voorzien. Maar ik heb geen fouten gemaakt. Ik heb op geen enkel moment geen enkele middelen ingezet van geen enkele Staat. En als mensen dat beweren dan moet dat bewezen worden”, aldus Somohardjo.

Somohardjo hoopt dat het werk van de onderzoekscommissie zo snel als mogelijk opstart. Hijzelf heeft vernomen dat deze commissie diverse personen, waaronder ook hem, zal oproepen. Alleen hoopt hij dat dit allemaal openbaar is, zodat iedereen kan meevolgen, de waarheid kan zien en zelf een oordeel kan vellen voordat er verdere stappen worden ondernomen.

“Mijn case zie ik niet belangrijk genoeg voor het volk. Ik zie wel dat er heel vlot wordt gereageerd, maar het is groter dan dat. Het gaat bij mij om het systeem dat met willekeur werkt en met verschillende maten meet. En daar moeten wij erg waakzaam voor zijn. Ik ben heel erg blij dat er een onderzoekscommissie is ingesteld. Ik stond eerst op het spoor van gelijk in staat van beschuldiging stellen en dat heb ik ook met anderen besproken. Totdat we eerst het vonnis onder ogen zagen van voorzitter Adhin waarin de rechter duidelijk heeft gesproken over willekeur en dat het OM een grens heeft overschreden. En dan maak je je zorgen, want dan ga je je afvragen of ze weer dezelfde fout gaan maken. Dus ik ben blij dat er een onderzoekscommissie is. Laat alles op tafel komen en laat de waarheid gezegd worden. Laat het gehele volk zien wat er aan de hand is”, aldus de PL’er.