Remmen begeven het op kruising: gezin gewond na zware botsing op Nieuw Weergevondenweg

Een blauwe Toyota Wish en een goudkleurige Toyota Platz zijn zaterdagmorgen hard met elkaar in botsing gekomen aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname.

Volgens de eerste informatie reed de bestuurder van de Platz vanuit de Agenoriaweg, terwijl de Wish zich op de Nieuw Weergevondenweg in de richting van de Indira Gandhiweg bevond.

Op de kruising zouden de remmen van de Platz hebben gefaald, waarna het voertuig de weg op schoot en de aanrijding ontstond.

In de Wish zat een gezin met vader, moeder en twee minderjarige dochters. Alle inzittenden zijn per ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht.

Eén van de kinderen was bij het afvoeren niet aanspreekbaar. De politie van Latour onderzoekt de toedracht van het ongeval.

30-jarige vrouw thuis overvallen en gekneveld achtergelaten
RELATED ARTICLES

