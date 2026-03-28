Nieuwe korpschef krijgt officiële parade, omgeving Politie Academie meerdere ochtenden deels afgesloten

De aanstelling van de nieuwe korpschef gaat gepaard met een formele parade en defilé, maar nog vóór het officiële moment op vrijdag 10 april zal de omgeving van de Politie Academie al meerdere dagen in het teken staan van vooroefeningen. Weggebruikers en buurtbewoners moeten daardoor rekening houden met tijdelijke omleidingen en extra verkeersdrukte in de ochtenduren.

Het Korps Politie Suriname heeft bekendgemaakt dat de repetities, de generale én de uiteindelijke uitvoering allemaal in de ochtend plaatsvinden. Het gaat om maandag 30 maart, woensdag 1 april, woensdag 8 april en vrijdag 10 april 2026.

Met die aankondiging maakt het KPS duidelijk dat de voorbereiding op de installatie van de nieuwe korpschef zichtbaar en merkbaar zal zijn in het gebied rond de Politie Academie. Juist omdat het niet om één enkele ceremoniedag gaat, maar om meerdere oefenmomenten vooraf, zullen wegomleggingen een terugkerend onderdeel zijn in aanloop naar de officiële plechtigheid.

De politie vraagt buurtbewoners om begrip voor het tijdelijke ongemak en roept weggebruikers op hun medewerking te verlenen om de activiteiten ordelijk te laten verlopen. Daarbij wordt nadrukkelijk gevraagd om verkeersborden en aanwijzingen van politiefunctionarissen op de genoemde dagen strikt op te volgen.

De officiële parade en het defilé markeren de aanstelling van de nieuwe korpschef, maar in de praktijk begint die zichtbare machtswisseling dus al dagen eerder op straat.