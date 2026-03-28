Jillian de Souza en Luciana Bonté nieuwe arboartsen in Suriname

Jillian de Souza en Luciana Bonté, beiden opgeleid tot arboarts, hebben op woensdagochtend 25 maart hun diploma in ontvangst genomen in het auditorium van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Voorafgaand aan de ceremonie verzorgden zij een korte presentatie over hun afstudeerscriptie.

De diploma’s werden uitgereikt door onderminister Raj Jadnanansing en directeur Rakesh Gajadhar Sukul van het ministerie. Met deze afronding heeft Suriname er twee volwaardige medisch specialisten bij, die lokaal zijn opgeleid door Surinaamse en diaspora-opleiders, volledig afgestemd op de nationale behoeften.

Ter verbreding van hun kennis liepen de artsen acht weken stage in het buitenland en namen zij deel aan internationaal geaccrediteerde na- en bijscholingen.

Jillian de Souza belichtte in haar presentatie het preventief medisch onderzoek (PMO) als startpunt voor een gezonde organisatie. Volgens haar maakt vroegtijdige signalering van gezondheidsrisico’s het mogelijk om een duurzame en veerkrachtige werkomgeving te creëren.

Uit de uitvoering van PMO blijkt dat er diverse risicofactoren aanwezig zijn die gericht aangepakt kunnen worden, wat organisaties kansen biedt om de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.

De scriptie van Luciana Bonté richtte zich op de relatie tussen zwangerschap en werk, met nadruk op werkgerelateerde risicofactoren, vroege signalering van klachten en preventieve interventies door de bedrijfsarts.

Uit haar scoping review blijkt dat zowel fysieke belasting, zoals tillen en langdurig staan, als psychosociale factoren, waaronder werkdruk en onregelmatige werktijden, bijdragen aan het ontstaan van met name bekken- en lage rugklachten. Deze klachten kunnen leiden tot ziekteverzuim. Vroege klachten tijdens de zwangerschap blijken bovendien voorspellend te zijn voor aanhoudende klachten en beperkingen na de bevalling.

De resultaten onderstrepen het belang van een proactieve rol van de bedrijfsarts, met nadruk op tijdige signalering en preventie. Het inzetten van een preventief spreekuur voor zwangere werknemers kan bijdragen aan het verminderen van klachten, het beperken van verzuim en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Tot slot riepen de kersverse specialisten hun medische en paramedische collega’s op om samen te werken en de gezondheid van mensen centraal te stellen. Zij benadrukten zich te blijven inzetten voor wat echt telt: gezonde mensen, mensgerichte zorg en waardig werk.