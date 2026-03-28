Grootschalige controle gericht op personen met openstaande strafvonnissen

Het Korps Politie Suriname heeft donderdag bij Stolkersijver in Commewijne een grootschalige controle gehouden die gericht was op personen met openstaande strafvonnissen. Daarbij werden passanten op de belangrijke Oost-Westverbinding ter plekke gecontroleerd, terwijl hun persoonsgegevens direct werden vergeleken met de digitale bestanden van de politie.

De actie maakt deel uit van de inzet van de Dienst Executie Strafvonnissen om veroordeelden alsnog op te sporen en vonnissen daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.

De controle werd uitgevoerd door de Dienst Executie Strafvonnissen in samenwerking met het Regio Bijstandsteam Oost. Volgens commandant Rajiv Radja draait deze aanpak om mensen die nog iets hebben recht te zetten tegenover de staat of benadeelden, nadat hun schuld door het Openbaar Ministerie is bewezen of nadat zij voor een overtreding zijn veroordeeld.

Opvallend is dat het niet gaat om een beperkte groep. Volgens de politie staan momenteel een paar duizend personen gesignaleerd in het bestand. Daarmee onderstreept de actie volgens de autoriteiten hoe groot de groep is die nog openstaande vonnissen heeft voor misdrijven of verkeersovertredingen.

De controle bij Stolkersijver staat bovendien niet op zichzelf. De werkzaamheden van deze politiedienst hebben een landelijk karakter. Behalve wegcontroles worden ook personen opgespoord op doorgegeven woonadressen. Daarnaast vinden er reguliere controles plaats op aankomende en vertrekkende passagiers op de Johan Adolf Pengel International Airport.

Tijdens de actie kwamen niet alleen openstaande vonnissen in beeld. De politie stuitte ook op andere overtredingen in het verkeer. Vooral voertuigen met mica-platen op kentekenplaten en auto’s met getinte voorruiten vielen op bij de controle.

Radja waarschuwt weggebruikers daarom nadrukkelijk voor illegale aanpassingen aan voertuigen. Verlichting die niet bij wet is voorgeschreven, is eveneens verboden. De politiefunctionaris roept burgers op om geen geld te steken in zaken die wettelijk niet zijn toegestaan.

Mensen die willen weten of zij een openstaand verkeersvonnis op hun naam hebben, kunnen daarvoor een bericht sturen naar het WhatsApp-nummer 08808652. Met die stap wil de politie burgers de mogelijkheid geven om zelf na te gaan of zij nog voorkomen in het signaleringsbestand.