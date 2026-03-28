Echtpaar Lachman-Goerdin viert 50-jarig huwelijksjubileum

Op vrijdag 27 maart vierden Hewan Lachman en Lelieta Goerdin, wonende aan de Kongobakbaweg nummer 45 in Saramacca, hun 50-jarig huwelijk.

Hewan Lachman is geboren op 2 oktober 1957 in het district Nickerie en groeide op in een gezin van 16 kinderen, waarvan er inmiddels 5 zijn overleden.

Hij volgde het lager onderwijs en trad na zijn huwelijk in dienst bij het bacovenbedrijf F.A.I. N.V., waar hij tot aan zijn pensioen werkzaam is geweest. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met wandelen en planten. Hij belijdt het hindoeïsme.

Lelieta Goerdin is geboren op 10 december 1959 in het district Commewijne en komt uit een gezin van 11 kinderen, waarvan er 2 zijn overleden.

Zij heeft de LBGO-school bezocht en heeft zich haar hele leven toegelegd op het huishouden. Haar hobby’s zijn koken, bloemen planten en wandelen. Ook zij belijdt het hindoeïsme.

Uit hun huwelijk zijn 5 kinderen en 10 kleinkinderen voortgekomen. Het huwelijk werd op 27 maart 1976 in het district Saramacca gesloten, met tussenkomst van een tante.

Het echtpaar staat bekend als sociaal betrokken en actief binnen de mandir, waar zij regelmatig bijdragen aan sociale activiteiten in Suriname. De gezondheidstoestand van het echtpaar is naar omstandigheden goed; zij zijn nog in staat hun dagelijkse bezigheden zelfstandig uit te voeren.

Als geheim voor een duurzaam en gelukkig huwelijk benadrukt het echtpaar het belang van respect, geloof, discipline, goede communicatie en gebed.

Districtscommissaris Aniel Ramautar van Saramacca heeft namens de president de felicitaties overgebracht.