Bewoner Bonaire vermoedelijk besmet met chikungunya na reis naar Suriname

Bij een inwoner van Bonaire is op 20 maart een vermoedelijke chikungunya-infectie vastgesteld. Dat heeft de lokale overheid bekendgemaakt. De diagnose wordt momenteel nog bevestigd met aanvullend laboratoriumonderzoek.

De betrokkene ontwikkelde klachten die passen bij de muggenoverdraagbare ziekte tijdens een verblijf in Suriname en liet zich na terugkeer op Bonaire testen. Vermoed wordt dat de infectie in de week voorafgaand aan de terugreis in Suriname is opgelopen.

Suriname kampt sinds het begin van dit jaar met een sterke stijging van het aantal chikungunya-gevallen. Het aantal laboratorium-bevestigde gevallen in het land is inmiddels meer dan 2.300. Ook in andere landen in de regio, waaronder Aruba, Cuba en Frans-Guyana, zijn recent uitbraken gemeld.

De gezondheidsautoriteiten op Bonaire hebben naar aanleiding van het geval direct maatregelen genomen. Het vectorcontroleteam heeft in en rond de woning van de reiziger acties uitgevoerd om muggen te bestrijden en verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Chikungunya wordt niet rechtstreeks van mens op mens overgedragen. Het virus verspreidt zich wanneer een muskiet eerst een geïnfecteerde persoon prikt, waarna die besmette muskiet vervolgens iemand kan steken die nog niet geïnfecteerd is. Na enkele dagen kunnen de eerste verschijnselen optreden. Wie eenmaal besmet is geweest, bouwt levenslange immuniteit op.

De meest voorkomende klachten zijn plotselinge koorts, gewrichtspijn en -zwelling, en een algemeen ziek gevoel met vermoeidheid. Ernstige complicaties komen zelden voor, maar de gewrichtspijn kan in sommige gevallen weken tot zelfs maanden aanhouden. Het risico op complicaties is groter bij ouderen, zeer jonge kinderen, zwangeren en mensen met onderliggende chronische aandoeningen.

Mensen die koorts krijgen in combinatie met gewrichtspijn of zwelling, krijgen het advies om aspirine en ibuprofen te vermijden. In plaats daarvan wordt geadviseerd paracetamol te gebruiken tegen pijn en koorts, voldoende te drinken, rust te nemen en medische hulp te zoeken als klachten verergeren.

Er wordt opgeroepen om de aanpak bij de bron serieus te nemen: broedplaatsen van muskieten in en rond huis, werk, sport- en recreatieplekken weghalen door stilstaand water te verwijderen (zoals in emmers, banden, bloempotten en andere containers), beschermende kleding te dragen die armen en benen bedekt en muggenwerende middelen te gebruiken.