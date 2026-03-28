Adek wint 16e CCJ Law Moot in Trinidad & Tobago

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek) heeft vrijdag de 16e editie van de Annual CCJ Law Moot in Trinidad & Tobago gewonnen.

Het winnende team bestond uit drie studenten van de Faculteit der Juridische Wetenschappen, te weten Deldritha Afie, Rashly Resida en Reshaya Ramadhin. Zij leverden sterke pleidooien tijdens de competitie en wisten de jury te overtuigen met hun juridische kennis en presentatievaardigheden.

De Surinaamse studenten stonden onder begeleiding van hun team advisor, mr. S. Nabibaks, en assistent, mr. N. Van Dijk. Samen vormden zij een hecht team dat intensief heeft gewerkt aan deze prestatie.

Volgens de universiteit is deze overwinning een prachtig voorbeeld van toewijding, talent en hard werk. Met deze overwinning hebben de studenten niet alleen hun universiteit, maar heel Suriname trots gemaakt.

Het moment waarop Suriname als winnaar wordt uitgeroepen, is te zien vanaf minuut 43:40 van de uitzending hieronder.