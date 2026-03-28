HomeNieuws uit SurinameAdek wint 16e CCJ Law Moot in Trinidad & Tobago
Nieuws uit SurinameOnderwijsUitgelicht

Adek wint 16e CCJ Law Moot in Trinidad & Tobago

-

0

BODO PARTY

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek) heeft vrijdag de 16e editie van de Annual CCJ Law Moot in Trinidad & Tobago gewonnen.

Het winnende team bestond uit drie studenten van de Faculteit der Juridische Wetenschappen, te weten Deldritha Afie, Rashly Resida en Reshaya Ramadhin. Zij leverden sterke pleidooien tijdens de competitie en wisten de jury te overtuigen met hun juridische kennis en presentatievaardigheden.

Werken in de Caribbean

De Surinaamse studenten stonden onder begeleiding van hun team advisor, mr. S. Nabibaks, en assistent, mr. N. Van Dijk. Samen vormden zij een hecht team dat intensief heeft gewerkt aan deze prestatie.

Volgens de universiteit is deze overwinning een prachtig voorbeeld van toewijding, talent en hard werk. Met deze overwinning hebben de studenten niet alleen hun universiteit, maar heel Suriname trots gemaakt.

Het moment waarop Suriname als winnaar wordt uitgeroepen, is te zien vanaf minuut 43:40 van de uitzending hieronder.

shop now
Caribbean Paas Party

Vorig artikel
LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
BORGOE meets PARBO indoor Festival