9-jarige jongen veroorzaakt brand bij spelen met vuur in woning

Een 9-jarige jongen heeft zaterdagmiddag brand veroorzaakt in een woning aan de Agidastraat in Suriname. Dit bevestigt brandweervoorlichter Olton Pinas.

De brand werd gemeld, waarna de brandweer van Toekomstweg werd gealarmeerd en direct uitrukte naar de locatie.

Volgens de voorlichter vatte een matras vlam nadat de jongen met vuur had gespeeld. Enkele omstanders wisten echter snel in te grijpen en de brand te blussen, waardoor verdere uitbreiding kon worden voorkomen.

Bij aankomst van de Surinaamse brandweer bleek de situatie reeds onder controle te zijn.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie was ter plaatse voor verder onderzoek.

