30-jarige vrouw thuis overvallen en gekneveld achtergelaten

Een 30-jarige vrouw is vrijdagavond in haar woning aan de Thakoerweg in Suriname door gemaskerde criminelen overvallen en gekneveld achtergelaten.

Het slachtoffer, S.S., woont samen met haar man, zoon en schoonmoeder. Op het moment van de overval was haar man niet thuis, terwijl haar zoon en schoonmoeder al lagen te slapen. De vrouw was buiten de woning bezig haar honden eten te geven.

Toen zij weer naar binnen wilde gaan, werd zij plotseling van achteren aangevallen door twee mannen. Eén van de daders nam haar in een wurggreep, waardoor zij niet om hulp kon roepen. Vervolgens werd zij door de overvallers de woning binnengesleurd.

Onder bedreiging eisten de daders geld. Uit angst liep het slachtoffer naar haar slaapkamer, waar één van de daders direct begon te zoeken in tassen. Daarbij werd een geldbedrag van 12.000 Surinaamse dollars buitgemaakt.

Na de daad werd de vrouw naar de keuken gebracht, waar zij met een stuk touw werd vastgebonden. Haar mond werd dichtgestopt met een kledingstuk, zodat zij geen lawaai kon maken. Daarna verlieten de daders de woning. Het is vooralsnog niet bekend of de verdachten met een voertuig ter plaatse waren. Het slachtoffer klaagde over pijn.

De politie van De Nieuwe Grond ging ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.