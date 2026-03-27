WK-droom Suriname voorbij: Natio geeft voorsprong uit handen en verliest met 2-1 van Bolivia

Suriname is er donderdag 26 maart 2026 niet in geslaagd de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bolivia winnend af te sluiten. Natio begon nog hoopvol aan het duel, maar kwam uiteindelijk tekort op de momenten waarop het verschil gemaakt moest worden.

Ondanks een vroege voorsprong slaagde de ploeg van Ten Cate er niet in die lijn vast te houden. Suriname wist na de openingstreffer niet door te drukken en liet kansen onbenut, terwijl Bolivia gaandeweg beter in de wedstrijd kwam.

De tegenstander profiteerde daar optimaal van. Eerst viel de gelijkmaker, waardoor de stand op 1-1 kwam. Niet lang daarna kreeg Bolivia ook nog een strafschop toegewezen, die werd benut voor de 2-1. Daarmee draaide de wedstrijd volledig om in het voordeel van Bolivia.

Voor Suriname betekent deze nederlaag het einde van het WK-kwalificatietraject. De ploeg zal de wedstrijd ongetwijfeld evalueren, vooral omdat er na de voorsprong lange tijd perspectief was op een beter resultaat.