HomeNieuws uit SurinameWK-droom Suriname voorbij: Natio geeft voorsprong uit handen en verliest met 2-1 van...
Nieuws uit SurinameSportUitgelicht

WK-droom Suriname voorbij: Natio geeft voorsprong uit handen en verliest met 2-1 van Bolivia

BODO PARTY

Suriname is er donderdag 26 maart 2026 niet in geslaagd de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bolivia winnend af te sluiten. Natio begon nog hoopvol aan het duel, maar kwam uiteindelijk tekort op de momenten waarop het verschil gemaakt moest worden.

Ondanks een vroege voorsprong slaagde de ploeg van Ten Cate er niet in die lijn vast te houden. Suriname wist na de openingstreffer niet door te drukken en liet kansen onbenut, terwijl Bolivia gaandeweg beter in de wedstrijd kwam.

Werken in de Caribbean

De tegenstander profiteerde daar optimaal van. Eerst viel de gelijkmaker, waardoor de stand op 1-1 kwam. Niet lang daarna kreeg Bolivia ook nog een strafschop toegewezen, die werd benut voor de 2-1. Daarmee draaide de wedstrijd volledig om in het voordeel van Bolivia.

Voor Suriname betekent deze nederlaag het einde van het WK-kwalificatietraject. De ploeg zal de wedstrijd ongetwijfeld evalueren, vooral omdat er na de voorsprong lange tijd perspectief was op een beter resultaat.

shop now
Caribbean Paas Party

Vorig artikel
Meer dan 40 ziekenhuisbedden vanuit Nederland op weg naar Suriname
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival