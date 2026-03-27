Verjaardag eindigt in arrestatie na schietincident

De verdachte Migail V. (26) heeft donderdagmorgen na een ruzie meerdere schoten gelost op de woning van zijn neef aan de Hirasinghstraat in Suriname.

Na verkregen informatie is hij door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo klemgereden en aangehouden aan de Slangenhoutstraat. Gelukkig raakte niemand gewond bij het schietincident.

Na de melding werd de politie van bureau Herman Gooding ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Volgens voorlopige informatie zijn de schoten gelost vanuit een grijze Toyota Ipsum, die na het incident wegreed in de richting van het Molepad.

De verdachte, die op die dag jarig was, wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.