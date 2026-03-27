Surinaamse regering ondersteunt studenten in Cuba met 2.000 kg aan goederen

De regering van Suriname heeft vandaag actie ondernomen om haar studenten in Cuba te ondersteunen. Een vlucht van Fly Allways vertrekt vandaag naar het land, waarin maar liefst 2.000 kg aan goederen, waaronder levensmiddelen, kosteloos worden vervoerd voor de Surinaamse studenten. Dit initiatief is bedoeld om hen te helpen in hun levensonderhoud tijdens de huidige moeilijke omstandigheden.

Deze actie werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële en materiële steun van diverse bedrijven, waaronder De Molen, die zich inzetten om de nodige hulpgoederen te leveren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking benadrukt het belang van solidariteit met de Surinaamse studenten.

Cuba kampt momenteel met een stroomcrisis, die resulteerde in de tweede nationale stroomstoring in één week. Deze storingen vallen samen met de verstoring van de olievoorziening als gevolg van het olie-embargo van de Verenigde Staten, dat sinds januari de levering van olie vanuit Venezuela blokkeert.

De Cubaanse autoriteiten zijn inmiddels begonnen met herstelwerkzaamheden, maar de situatie blijft problematisch voor de bevolking.