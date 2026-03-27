‘Pong D Damadol’ aan top van nationale hitparade in Suriname 

‘Pong D Damadol’ is de nieuwe nummer 1 in de Nationale Top40 van Suriname. De song geniet grote populariteit op de radio en is ook een enorme dans favoriet op de verschillende feesten.

De Trinidadiaanse Rasiki Dindial, zangeres van deze chutney hit, is geboekt voor enkele optredens in Suriname op 2 april aanstaande in Paramaribo en de dag daarna in Nickerie. De nummer 2 in de Top40 getiteld Libi Free is de snelste stijger deze week van 31 naar # 2, en is gezongen door de Surinaams-Frans-Guyanese zangeres Souyengé.

De Surinaamse muziek is heel sterk vertegenwoordigd in de Top40.

Er zijn nog namelijk nog 10 andere Surinaamse songs in de lijst van deze week:

# 4 – Sweet Life – Amazone

# 9 – Lobi Kon Fiti – Powl Ameerali

# 14 – Grind – Psycho MaadnBad ft Paloma Doll

# 15 – My Lady – Asgar

# 19 – Pari Karo – Lady Santana

# 23 – Pana – Jonna Fraser

# 29 – Doe Mooi – Kater Karma (Nieuw)

# 32- Soms Af en Toe – Konsensi

# 33 – Laat Zien – Tanya Kasan

# 36 . Me & You – Young Cool ft Drissia

Verder valt op dat de Top 40 vol zit met regionale en Latijns-Amerikaanse muziek. Bachata kings Romeo Santos & Prince Royce staan op nummer 7. Inch by Inch van Yung Bredda uit Trinidad & Tobago op nummer 12. En de Salsa hit “Cambiare” van Luis Fonsi & Feid op nummer 6.

De Nationale Top40 wordt sinds 2013 samengesteld door stichting Natio 40 op basis van radio airplay en online streaming trends. De uitzending is elke vrijdagmiddag via diverse radio zenders in Suriname waaronder Radio 10 en RP the hot One, gepresenteerd door Raynel Dalen.