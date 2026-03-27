‘Minister Tsang niet van plan om te stelen’

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname (OWRO) vindt het niet nodig om veiligheidskleppen in te bouwen die moeten voorkomen dat ook hij, zoals zijn voorganger Riad Nurmohamed, ooit strafrechtelijk vervolgd zal worden indien zaken verkeerd gaan op het ministerie. Hij is in ieder geval niet van plan om te stelen.

Momenteel ligt er een verzoek van het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) bij De Nationale Assemblee (DNA) om Nurmohamed in staat van beschuldiging te stellen.

“We zijn niet van plan om te stelen of wat dan ook. Ik was dus niet op de hoogte dat ik veiligheidskleppen moet inbouwen. We gaan in ieder geval op de juiste manier de werkzaamheden verrichten”, zei Tsang woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

De bewindsman voerde aan dat het er bij hem helemaal niet om gaat om zichzelf dusdanig te gaan beschermen, waardoor hij juist staatsmiddelen kan gaan stelen. Het punt is dat er helemaal niet gestolen zal en mag worden.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil Nurmohamed na toestemming van DNA gaan vervolgen voor mogelijke malversaties in de Pan American-kwestie. Deze kwestie werd onder de aandacht van het OM gebracht door een anonieme klokkenluider in november 2023, met alle onderliggende stukken die ook naar de samenleving werden gelekt.

In deze case hebben diverse critici en politici vraagtekens geplaatst bij het voornemen van het OM om alleen Nurmohamed te vervolgen, terwijl diverse functionarissen uit de vorige regeerperiode ook meewerkten aan de goedkeuring van dit project. Onder andere worden de namen genoemd van ex-president Chan Santokhi en ex-Financiënminister Stanley Raghoebarsing.