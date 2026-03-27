Leveranciersbus doelwit van diefstal; verdachte ingerekend

De 36-jarige verdachte R.M. is door de politie in Suriname opgespoord en aangehouden na een diefstal uit een leveranciersbusje op zaterdag 21 februari.

Het incident deed zich voor bij een winkel aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Vernomen wordt dat de leverancier bezig was met het uitladen van goederen, toen de verdachte ongemerkt het voertuig binnenging en een portemonnee wegnam.

In de gestolen portemonnee zaten 30.000 SRD, 2.000 USD, een rijbewijs en een pinpas.

Aan de hand van camerabeelden wist de sterke arm de verdachte te identificeren en op te sporen. Hij is een oude bekende van de politie. De verdachte werd na goed speurwerk aangehouden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

