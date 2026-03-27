Leerlingen trekken messen bij vechtpartij op school

Op een school aan de Rakarakastraat in Suriname hebben twee scholieren donderdag tijdens een ruzie dolkmessen getrokken. Een leerkracht en een ouder stapten met de dolkmessen naar de politie.

De vechtpartij ontstond op het schoolterrein en liep uit de hand. Tijdens het incident werden de messen getrokken, kennelijk met de intentie elkaar te verwonden. Gelukkig is er geen sprake van ernstige verwondingen.

De leerkracht, die tevens de tante is van één van de leerlingen, en de grootmoeder van de andere leerling hebben de dolkmessen overhandigd aan de politie. De wapens zijn in beslag genomen.

Vernomen wordt dat de scholieren al geruime tijd een slepend conflict hebben, dat uiteindelijk op school tot een uitbarsting kwam.

De Surinaamse politie is bezig met het onderzoekt.