Gouden halskettingen buitgemaakt bij gewapende straatroof

Twee criminelen hebben in de nacht van woensdag op donderdag aan de Van Kallenweg in Suriname twee jongemannen onder bedreiging van een vuistvuurwapen beroofd.

Vernomen wordt dat de slachtoffers over de desbetreffende straat liepen toen zij door de verdachten werden benaderd. Onder bedreiging werden bij het 22-jarige slachtoffer K.B. met geweld twee halskettingen van zijn hals weggerukt.

Na de daad stapten de daders in een zwarte Toyota Vitz en reden weg.

Na de beroving werd de politie ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. De politie van Latour heeft de aangifte opgenomen en is bezig met de opsporing van de daders.