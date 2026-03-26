Tsang: “Grote regentijd kennelijk vijf weken eerder gestart; heeft onze planning in de war gegooid”

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname (OWRO) is woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering ingegaan op de landelijke wateroverlast, veroorzaakt door de extreme regenval van afgelopen dinsdag.

Alhoewel de Meteorologische Dienst twee dagen van tevoren regen had voorspeld in de weersverwachting, is er veel meer regen gevallen dan verwacht. Er is een spoedmeeting geweest op OWRO om de wateroverlast in alle gebieden direct aan te pakken.

“Wat we hebben meegemaakt was veel meer dan wat we hebben kunnen anticiperen. We zijn eigenlijk in de kleine droge tijd, met de overgang van de kleine droge tijd naar de grote regentijd. De grote regentijd is kennelijk vijf weken eerder dan gepland begonnen. Dus klimaatverandering is een feit. Dat heeft onze planning helemaal in de war geschopt”, zei Tsang.

Op Zorg en Hoop is er volgens hem bijvoorbeeld een regenval van 57 millimeter genoteerd. In Nickerie bedraagt die 90,7 millimeter. De grenswaarde voor zware regenval ligt tussen de 30 en 40 millimeter per uur. Het waterniveau van de Boomskreek bleek vanmorgen nog steeds hoog te zijn, terwijl de pompen de hele avond hebben gedraaid. Door een stroomstoring op Paramaribo-Noord bij de pompgemalen te Leonsberg en R. Mathoera in Blauwgrond konden de pompen niet optimaal draaien. Dit probleem is in de late avond van dinsdag opgelost, waardoor het water nu aan het wegtrekken is.

De nieuwe pompen bij het pompgemaal Sommelsdijkse Kreek worden vandaag geïnstalleerd. Afgesproken is dat samen met de ressortraads- en districtsraadsleden en districtscommissarissen de meest acute gebieden in kaart worden gebracht, waarna een team deze acute problemen spoedig zal oplossen.

De bewindsman is bijzonder dankbaar voor de steun vanuit delen van de samenleving. Zo heeft een ondernemer aangeboden om de problemen te Sunny Point te verhelpen. Daarnaast heeft een concessiehouder aangeboden om enkele van zijn graafmachines met operator ter beschikking te stellen. Dit zijn graafmachines die in Paramaribo zijn in afwachting van transport naar de goudvelden. “We kijken uit naar meer samenwerking uit de private sector, want uiteindelijk gaan we dat samen moeten doen”, stelde Tsang.

De werkzaamheden zullen iedere morgen worden gemeld via CTW en OGA. Afgelopen maanden zijn er een aantal goten, kanalen en kolken opgehaald. En alhoewel dit normaal doorgaat, zal het ministerie proberen om acute problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen. De wegen en locaties die onder water zijn gelopen, zijn ondertussen in een overzicht in kaart gebracht. Op de meeste plaatsen trekt het water reeds weg. Sluiswachters zijn allemaal in stelling gebracht om de sluizen allemaal op tijd open en dicht te maken.

“We gaan intensief de kolken ophalen. We gaan ook met de minister van JusPol praten over het meer inzetten van de gedetineerden om die kolken op te halen. We gaan de Krin Kondre-campagne onverkort voortzetten, want de mensen moeten zich ervan bewust zijn dat wanneer ze vuil ergens dumpen, dat gevolgen heeft voor het hele land. Zeker voor onze ontwatering”, aldus Tsang.