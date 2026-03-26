Suriname moet vandaag van Bolivia winnen om WK-droom levend te houden

De nationale mannenvoetbalselectie van Suriname (Natio) staat vandaag voor een cruciale opdracht. In Mexico speelt de ploeg de halve finale van de intercontinentale play-offs voor het WK 2026 tegen Bolivia. Alleen een overwinning houdt de historische WK-droom in leven.

Bij winst wacht op dinsdag 31 maart de finale tegen Irak. Het eindtoernooi – waaraan voor het eerst 48 landen deelnemen – wordt van 11 juni tot en met 19 juli gehouden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

De play-offs vormen de laatste kans voor landen die zich niet rechtstreeks hebben geplaatst. In totaal strijden zes landen om twee resterende WK-tickets, wat de inzet van het duel voor Suriname extra groot maakt.

Voor bondscoach Henk Ten Cate draait zijn avontuur als bondscoach van Suriname om veel meer dan alleen voetbal. De 71-jarige trainer wil het land van zijn familiegeschiedenis iets bijzonders teruggeven en hoopt dat te doen met het grootste cadeau dat denkbaar is: een eerste WK-deelname ooit voor Natio.

Ten Cate had slechts enkele dagen de tijd om zijn selectie in Mexico bijeen te brengen en voor te bereiden op het duel. Toch is er achter de schermen intensief gewerkt om de ploeg klaar te stomen, schrijft De Telegraaf.

Via Zoom-gesprekken, individuele sessies en overleg per linie heeft de bondscoach geprobeerd zijn ideeën over te brengen. Op die manier heeft hij toch geprobeerd zijn stempel op de ploeg te drukken, ondanks het gebrek aan gezamenlijke trainingsuren.

De wedstrijd begint om 19.00 uur Surinaamse tijd en 23.00 uur Nederlandse tijd. In beide landen zijn er op verschillende plaatsen watchparty’s.