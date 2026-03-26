Politie zoekt 37-jarige man in verband met gekwalificeerde diefstal

De politie in Suriname heeft een opsporingsbericht geplaatst van de 37-jarige Jayant Kalloemisier. De man wordt verdacht van gekwalificeerde diefstal en van medeplegen dan wel medeplichtigheid daaraan.

Kalloemisier is geboren op 12 februari 1989 in Paramaribo en woont volgens de bekendmaking aan de Sitalweg, pandnummer 68, in het district Wanica. In het signalement staat dat het gaat om een man van Hindoestaanse afkomst met een lichtbruine huidskleur, sluik zwart haar en een gezet postuur.

De justitiële autoriteiten roepen eenieder die informatie heeft over de verblijfplaats van de verdachte op om contact op te nemen met de afdeling Recherche Regio Midden Suriname (RRMS) via 582050, het Command Center via 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.

Het opsporingsbevel is gedateerd op 24 maart 2026 en is uitgevaardigd namens de Procureur-Generaal bij het Surinaamse Hof van Justitie van Suriname.