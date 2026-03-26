Meer dan 40 ziekenhuisbedden vanuit Nederland op weg naar Suriname

Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname hebben gisteren in Bilthoven en Zeist meer dan 40 ziekenhuisbedden en diverse medische hulpmiddelen opgehaald voor Suriname. Het ging onder meer om tilliften en mobiele postoelen.

De inzamelactie verliep onder zware weersomstandigheden. Volgens de organisatie was het bijzonder slecht weer en moest op sommige momenten zelfs provisorisch sneeuw en hagel worden verwijderd om het werk door te laten gaan.

Met hulp van Patrick Loos van TR Care en zijn team lukte het uiteindelijk om de bedden, inclusief matrassen, in een vrachtwagen met aanhanger te laden.

De goederen zijn vervolgens door chauffeur Rick van transportbedrijf Jan Krediet overgebracht naar een loods in Tiel, waar ze tijdelijk zijn opgeslagen. Daar wordt aanstaande dinsdag een groot deel van de lading in een container geplaatst.

Die zending is bestemd voor stichting O’Nanny in Suriname. Het laden van de container staat gepland aan de Passewaaijse Hogeweg 1 in Tiel, waar de vrijwilligers zich opnieuw zullen inzetten om de medische goederen klaar te maken voor transport.

Met de actie levert de stichting opnieuw een concrete bijdrage aan de zorg in Suriname. De organisatie zet zich al langer in om bruikbare medische hulpmiddelen vanuit Nederland naar Suriname te krijgen.