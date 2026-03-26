Man lost schoten op woning van neef na ruzie en slaat op de vlucht

Een man heeft na een ruzie meerdere schoten gelost op de woning van zijn neef. Het incident deed zich voor aan de Hirasinghstraat in Suriname, waarbij meerdere kogels op een huis werden afgevuurd. Gelukkig raakte niemand gewond.

Na de melding werd de politie van bureau Herman Gooding ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Volgens voorlopige informatie zijn de schoten gelost vanuit een grijze Toyota Ipsum, die na het incident wegreed in de richting van het Molepad.

Bij aankomst troffen de wetsdienaren de aangever C.M. (49) aan, die verklaarde dat zijn neef betrokken was bij een ruzie met een andere man. Toen C.M. zich met de woordenwisseling bemoeide, liep de neef weg, maar keerde korte tijd later gewapend terug.

De neef loste vervolgens meerdere schoten in de richting van de woning van de aangever, terwijl zich op dat moment meerdere personen op het erf en in de woning bevonden. Niemand werd geraakt.

Na het incident wist de schutter te ontkomen door weg te rijden.

Bij het onderzoek trof de politie op het erf meerdere hulzen aan, die in beslag zijn genomen. Daarnaast werden in de houten voorgevel van de woning vier kogelinslagen waargenomen.

De Surinaamse politie is bezig met de opsporing en aanhouding van de verdachte.