HomeOnderwerpenJustitie en politieMan dringt woning binnen en steekt huidige partner van ex-vriendin neer
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man dringt woning binnen en steekt huidige partner van ex-vriendin neer

BODO PARTY

Aan de Zwartdragervisweg in Suriname heeft een man woensdagavond de huidige partner van zijn ex-vriendin neergestoken in haar woning.

Na de melding werd de politie van Marienburg direct ingeschakeld en ging zij ter plaatse voor onderzoek.

Werken in de Caribbean

Vernomen wordt dat het slachtoffer zich samen met zijn vriendin in de woning bevond, waar beiden lagen te slapen. Op een gegeven moment werd het koppel plotseling verrast door de verdachte, die de woning binnendrong.

Zonder aarzeling viel hij de huidige partner aan met een mes en bracht hem een steekwond in de rug toe.

Na de daad verliet de verdachte Urbien de plaats in zijn voertuig en is sindsdien voortvluchtig.

Het slachtoffer werd op eigen gelegenheid naar een medische instelling vervoerd voor behandeling. Volgens de familie verkeert hij in stabiele toestand en is hij buiten levensgevaar.

De politie van Marienburg werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.

shop now
Caribbean Paas Party

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival