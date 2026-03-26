Guyanese president Irfaan Ali protesteert tegen Surinaamse heffingen op Corantijnrivier

De Guyanese president Irfaan Ali heeft fel gereageerd op berichten dat de Surinaamse autoriteiten kosten in rekening brengen voor het gebruik van de Corantijnrivier. Volgens hem raken die maatregelen vooral hout- en steengroevebedrijven en dreigen ze de handelsrelatie tussen Guyana en Suriname onder druk te zetten.

Ali stelt dat de regering van Guyana inmiddels formeel protest heeft aangetekend bij de Surinaamse autoriteiten en nu wacht op een reactie. Daarbij zegt hij dat Georgetown de kwestie heeft aangekaart in een geest van dialoog en wederzijds respect, met het oog op het behoud van de vriendschappelijke en coöperatieve banden tussen beide landen.

De Guyanese president noemt de ontwikkeling zorgwekkend, omdat dergelijke heffingen volgens hem onnodige barrières kunnen opwerpen voor de handel. Ook waarschuwt hij dat dit het vertrouwen kan schaden van ondernemers die afhankelijk zijn van voorspelbare en eerlijke voorwaarden om zaken te doen.

Ali benadrukt verder dat Surinaamse bedrijven en investeerders al jarenlang kansen krijgen binnen de Guyanese economie zonder discriminatie of onnodige beperkingen. Volgens hem is die open houding altijd een belangrijk onderdeel geweest van de relatie tussen beide landen.

Tegen die achtergrond wijst de Guyanese leider op het belang van wederkerigheid. Hij verwacht daarom dat Suriname de genomen stappen zal heroverwegen en uiteindelijk zal afzien van maatregelen die als willekeurig of schadelijk voor de samenwerking kunnen worden gezien.

Met zijn verklaring voert Ali de druk op Paramaribo op om de kwestie snel op te lossen. Volgens hem is snelle aandacht nodig om de bilaterale handel, de ontwikkeling van de private sector en de goede nabuurschapsrelatie tussen Guyana en Suriname niet in gevaar te brengen.