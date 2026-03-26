HomeOnderwerpenJustitie en politieDrugs verstopt in bamboe; zending onderschept in Nederland
Justitie en politieNieuws uit NederlandUitgelicht

Drugs verstopt in bamboe; zending onderschept in Nederland

-

0
Foto (c) Douane Nederland

Een zending bamboe is in Nederland onderschept nadat douanemedewerkers tijdens een scan een afwijkend beeld zagen. Dat vormde voor de autoriteiten aanleiding om de planten nader te controleren.

Bij de fysieke inspectie bleek dat de holle bamboestammen waren gebruikt als verstopplaats voor verdovende middelen. De drugs zijn daarop door de Nederlandse douane in beslag genomen en vernietigd.

Opvallend is dat de bamboe gewikkeld was in een krant uit Suriname. Of de zending ook daadwerkelijk uit Suriname afkomstig was, is niet bekendgemaakt.

Eerder onderschepte de douane ook al drugs die verwerkt waren in flesjes Deet, in bladeren, in kwie-kwie, in krab, in rum, in droge vis, in vruchten, in instrumenten en in kerstbrood.

Vorig artikel
Bouva: “Unu ne bemoei…we houden ons bezig met onze eigen zaken”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
