Drugs verstopt in bamboe; zending onderschept in Nederland

Een zending bamboe is in Nederland onderschept nadat douanemedewerkers tijdens een scan een afwijkend beeld zagen. Dat vormde voor de autoriteiten aanleiding om de planten nader te controleren.

Bij de fysieke inspectie bleek dat de holle bamboestammen waren gebruikt als verstopplaats voor verdovende middelen. De drugs zijn daarop door de Nederlandse douane in beslag genomen en vernietigd.

Opvallend is dat de bamboe gewikkeld was in een krant uit Suriname. Of de zending ook daadwerkelijk uit Suriname afkomstig was, is niet bekendgemaakt.

Eerder onderschepte de douane ook al drugs die verwerkt waren in flesjes Deet, in bladeren, in kwie-kwie, in krab, in rum, in droge vis, in vruchten, in instrumenten en in kerstbrood.