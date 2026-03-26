Dieven betrapt in leegstaande woning met buit in handen

Een omstander filmde hoe een verdachte op het dak werd aangehouden

BODO PARTY

Aan de Johan Adolf Pengelstraat in Suriname zijn woensdag twee mannen op heterdaad aangehouden nadat zij werden betrapt in een leegstaande woning.

De politie werd na een melding van diefstal naar het adres gestuurd en trof de verdachten ter plaatse aan.

Werken in de Caribbean

Bij aankomst bleken de mannen al twee zwart gelakte compressoren te hebben weggenomen, met de bedoeling deze zich wederrechtelijk toe te eigenen. De buit was nog in hun bezit toen de Surinaamse politie ingreep en hen direct staande hield.

Het gaat om R.M en R.T. Beide verdachten zijn overgebracht naar politiebureau Herman Gooding, waar de zaak verder wordt onderzocht.

Foto: Een omstander filmde hoe een verdachte op het dak werd aangehouden.

shop now
Caribbean Paas Party

BORGOE meets PARBO indoor Festival