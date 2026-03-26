Currie: “Op dit moment zijn er vijf studenten die terug willen uit Cuba”

Vijf Surinaamse studenten in Cuba hebben volgens minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) aangegeven dat zij vanwege de huidige situatie in dat land willen terugkeren naar Suriname. Afgelopen dinsdag is er vanuit het MINOWC en BIS overleg met de groep studenten geweest.

“We kijken aan dat we ongeveer over 22 studenten praten die zich in verschillende fasen bevinden. Natuurlijk wil je ook hun ondersteuning hebben, maar op dit moment zijn er vijf studenten die terug willen. Gisteren waren het er zes en intussen zijn het er vijf geworden. De anderen hebben ervoor gekozen om daar te blijven”, zei de minister woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Eén van de zorgpunten waarmee de studenten zitten, is hoe zij hun studie bij terugkeer gaan voortzetten. Hierover is er contact geweest met het bestuur van de Anton de Kom Universiteit om te bekijken hoe zij kunnen worden opgevangen. Deze studenten zitten in verschillende studiejaren, waarvan enkele nog vier of vijf maanden te gaan hebben. Zij willen daarom eerst hun studie in Cuba afronden alvorens zij terugkeren.

In één geval gaat het om een student die Tandheelkunde studeert, een opleiding die niet mogelijk is in Suriname. Er wordt bekeken hoe hiermee zal worden omgegaan.

Volgens Currie heeft hij woensdagochtend nog een gesprek gehad met de aankomende ambassadeur van Suriname in Cuba om voorbereidingen te treffen. Er is een lijst opgesteld die gebruikt kan worden om hulpgoederen als ondersteuning te sturen. Er is vervolgens een gesprek geweest met BIS-minister Melvin Bouva over hoe deze hulpgoederen op een centrale plaats ontvangen kunnen worden, waarna deze aanstaande vrijdag kunnen worden overgevlogen naar Cuba.

Wat de achterstallige gelden van deze studenten betreft, zal hij dit in de RvM bespreken, aangezien de kosten zijn gestegen.