Bouva: “Unu ne bemoei…we houden ons bezig met onze eigen zaken”

Suriname zal volgens minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Business (BIS) geen kant kiezen door zich te gaan bemoeien met de spanningen tussen Guyana en Venezuela, die opnieuw zijn toegenomen na een diplomatiek conflict over geplande olie- en gasactiviteiten in zeegebied nabij de betwiste regio Essequibo.

“Unu ne bemoei. Dat is plat, zodat iedereen het begrijpt. Wij hebben een standpunt dat wij niet interveniëren in interne aangelegenheden van landen en conflicten tussen landen. Wij houden ons gericht op onze agenda en ons belang. En we houden ons aan de principes die moeten worden nageleefd binnen het internationaal recht.

Dus niet dat we gaan zeggen dat Venezuela of Guyana gelijk heeft. Unu ne bemoei…we houden ons bezig met onze eigen zaken”, zei Bouva woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

De bewindsman wil in dit stadium ook niet vooruitlopen op eventuele escalaties van dit conflict en de aanpak die er nodig zou zijn voor de toestroom van vluchtelingen.

“Laten we niet vooruitlopen of speculeren. De mensen hebben de zaak voorgelegd aan het Internationaal Hof, dat zich daarover buigt. En ik denk dat dat past binnen de lijn die we hebben uitgezet. Wij volgen de lijn van de internationale rechtsorde. En als daar een besluit valt, dan zou iedereen dat moeten respecteren”, aldus Bouva.