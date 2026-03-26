13-jarige jongen beroofd, ontvoerd en mishandeld

Een 13-jarige jongen is dinsdag aan de Livorno Beekhuizenweg in Suriname overvallen, ontvoerd en mishandeld. Het slachtoffer deed aangifte bij de politie tegen een verdachte die bekendstaat als ‘Krendi’.

Volgens de jongen was hij eten gaan kopen bij een eetgelegenheid. Nadat hij zijn bestelling had ontvangen en terugliep naar zijn bromfiets, werd hij benaderd door de verdachte. Die greep hem bij zijn trui en nam zijn mobiele telefoon uit zijn broekzak weg.

Vervolgens dwong de verdachte het slachtoffer plaats te nemen op een bromfiets, waarna hij met hem wegreed. Zij reden over de Latourweg en sloegen de Jowkastraat in. Tijdens de rit probeerde het slachtoffer zich los te rukken, waardoor de bestuurder de controle over het stuur verloor en beiden ten val kwamen.

Na de val wist het slachtoffer weg te rennen in de richting van Menkendam, maar hij werd opnieuw ingehaald door de verdachte. Deze greep hem wederom vast, mishandelde hem en beroofde hem van 300 SRD uit zijn broekzak.

Het slachtoffer liep een snijwond aan zijn lip op en klaagde over pijn over zijn hele lichaam. Na de beroving reed de verdachte weg met medeneming van de buit.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en heeft het slachtoffer met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachte wordt gewerkt.