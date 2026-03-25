Van Samson: “NDP heeft getoond dat zij Bouterse zelfs na veroordeling niet heeft laten vallen voor een coalitiesamenwerking”

Voor parlementariër Cedric van Samson is het niet correct om de terugval in het verkiezingsresultaat voor de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) in 2025 op te hangen aan één persoon, oftewel voorzitter Chandrikapersad Santokhi. Het vervangen van de VHP-voorzitter vindt hij daarom ook niet correct wanneer het gaat om het forceren van een coalitiesamenwerking met wie dan ook.

Van Samson merkt op dat de NDP eerder onder leiderschap van Desi Bouterse jaren door de VHP en NPS van coalitiesamenwerkingen werd uitgesloten vanwege de betrokkenheid van Bouterse bij de staatsgreep van 1980 en de Decembermoorden in 1982. Volgens de politicus heeft de NDP hiermee getoond dat zij Bouterse ook na zijn veroordeling niet heeft laten vallen.

“Ik weet niet op grond waarvan die hekel zo gevoed is tegen de persoon Chandrikapersad Santokhi. Maar als de NDP er geen enkel moment aan gedacht heeft om hun van moord verdachte voorzitter toen te vervangen om een coalitie te gaan vormen, dan denk ik niet dat het raadzaam is om alleen voor het vormen van een coalitie, onder elke prijs met wie dan ook, je aan te nemen dat de voorzitter vervangen zal moeten worden.

Als je bereid bent om alleen voor een samenwerking al in jouw partij veranderingen te brengen, dan is de samenwerking belangrijker dan de partij. En ik denk niet dat dat het kan zijn”, zei Van Samson in het programma To The Point op Apintie TV.

Onder andere VHP’er Mahinder Jogi vroeg zich eerder af of de VHP uitsluiting in een coalitiesamenwerking in 2030 weer moet riskeren met Santokhi als voorzitter, aangezien dit in 2025 wel een groot probleem was, voornamelijk voor de NDP. Van Samson zelf vindt niet dat het verkiezingsresultaat van 2025 aan slechts één persoon kan worden opgehangen.

“Wanneer wij een verkiezing hebben gehad en mensen een zondebok zoeken voor het resultaat van de verkiezing en dat gevonden wordt bij sommigen in één persoon, dan is die persoon geen teamplayer. Omdat we als één organisatie de verkiezing zijn ingegaan in 2020 en we zijn daarna als één in die coalitie geweest. Dan kunnen we onmogelijk stellen dat wanneer wij het verkiezingsresultaat van 2025 krijgen, we dat slechts willen ophangen aan één persoon”, zei Van Samson.

De VHP’er voerde aan dat elke voorzitter van de VHP gekozen wordt en het dus aan de structuren van de partij ligt om te kijken of zij van mening zijn dat er een andere voorzitter gekozen moet worden.

“Er is een ontevredenheid en dat kunnen we niet onder banken of stoelen schuiven. Er is een evaluatie geweest na het verkiezingsresultaat en er zijn mensen die heel ontevreden zijn over het functioneren van de VHP en de leiding van de VHP. En dat is geëvalueerd. Maar om te stellen dat het vervangen van één persoon het geheel gaat veranderen… nee!

Ik denk dat er veel meer aan de hand is, dat er een brede evaluatie moet zijn en eenieder zijn verantwoordelijkheid ook moet gaan innemen. Wat heb ik nagelaten? Of wat had ik moeten doen? Maar om slechts te wijzen met een vinger naar één persoon is een zwakte”, aldus de parlementariër.