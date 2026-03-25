Suriname koppelt nationale ploeg aan ‘groene missie’ met opvallende nieuwe voetbalidentiteit

De Surinaamse Voetbalbond (SVB) heeft het nationale elftal een opvallend nieuw gezicht gegeven. Onder de naam ‘Natio – The Green Guardians’ wordt de nationale ploeg voortaan niet alleen als voetbalteam gepresenteerd, maar ook als drager van een bredere identiteit die direct is verbonden aan het groene karakter van Suriname. Tegelijkertijd zijn ook nieuwe thuis- en uittenues gelanceerd in samenwerking met sportmerk Kelme.

Met deze stap kiest de bond nadrukkelijk voor een verhaal dat verder gaat dan alleen prestaties op het veld. Suriname, dat bekendstaat als een van de groenste landen ter wereld met meer dan 90 procent bosbedekking, krijgt volgens de SVB nu ook binnen het internationale voetbal een imago dat daarop aansluit. De nieuwe positionering moet zichtbaar maken dat de nationale selectie meer vertegenwoordigt dan alleen negentig minuten voetbal.

SVB-voorzitter Dayasankar Mathoera noemt de nieuwe identiteit een verdieping van wat Natio al jaren uitstraalt. Volgens hem stond de naam Natio altijd al voor trots, maar wordt daar met The Green Guardians nu ook een extra laag van verantwoordelijkheid aan toegevoegd. Die gedachte moet volgens de bond niet slechts als slogan dienen, maar als een houding die het team bij elke wedstrijd met zich meedraagt.

De nieuwe koers komt ook sterk terug in de presentatie van de tenues. Het witte uitshirt bevat de fayalobi, die symbool staat voor liefde, verbondenheid en de diversiteit van het Surinaamse volk. Het groene thuisshirt is geïnspireerd op de palm en verwijst naar de natuur, kracht en groei van Suriname. Op beide shirts zijn bovendien elementen uit het Surinaamse volkslied verwerkt, zodat de spelers letterlijk woorden van hun land met zich meedragen wanneer zij het veld betreden.

Volgens de bond vormt deze rebranding een nieuw hoofdstuk in de manier waarop Suriname zich internationaal wil profileren. Brian Tevreden, general manager van Natio, stelt dat het draait om zichtbaarheid, identiteit en geloof. In zijn visie vertegenwoordigt het elftal bij elk optreden niet alleen een sportief resultaat, maar ook het verhaal van het land en de waarden waarvoor het staat.

Rondom deze nieuwe koers is ook een speciaal netwerk van partners gevormd onder de naam The Green Guard. Het gaat om een selecte groep founding members die vanaf het begin achter deze visie staan en actief willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling en internationale positionering van het Surinaamse voetbal. De bedoeling is dat deze groep in de toekomst verder wordt uitgebreid met nieuwe partners, zodat een duurzaam ecosysteem rond het nationale elftal ontstaat.

De introductie van Natio – The Green Guardians past volgens de SVB in een bredere ambitie om het Surinaamse voetbal verder te professionaliseren en steviger op de internationale kaart te zetten. Daarmee kiest de bond niet alleen voor een nieuwe uitstraling, maar ook voor een sterk geladen identiteit, waarin sport, nationale trots en het groene imago van Suriname nadrukkelijk samenkomen.