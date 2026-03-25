OM wil bijna dubbele straf in zaak Pikin Saron: 15 jaar cel geëist in hoger beroep

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft in hoger beroep fors zwaarder uitgehaald in de strafzaak rond de gewelddadige gebeurtenissen in Pikin Saron. Waar de kantonrechter de verdachten eerder tot acht jaar cel veroordeelde, wil het OM nu dat het Hof hen vijftien jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf oplegt.

De strafzaak draait om de gebeurtenissen van 2 mei 2023, toen Pikin Saron werd opgeschrikt door extreem geweld. Volgens het OM werd daarbij niet alleen gericht op de politie geschoten, maar werden ook mensen gegijzeld, vernielingen aangericht en branden gesticht. In het geweld zouden gegijzelden zelfs als schild zijn gebruikt.

Het OM richt zich in deze zaak tegen de verdachten M.M.A., R.M.A., A.Z., J.A. en G.H. Twee andere betrokkenen, L.D. en M.W., kwamen destijds om het leven na een vuurgevecht met de politie, aldus het Surinaamse OM in een persbericht.

Volgens het OM staat wettig en overtuigend vast dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan een reeks zware misdrijven. Het gaat daarbij onder meer om (poging tot) moord, zware mishandeling met voorbedachte rade, gijzeling, brandstichting, afpersing en vrijheidsberoving. De aanklagers stellen dat uit het dossier een beeld naar voren komt van georganiseerd en nietsontziend geweld, met onschuldige burgers als slachtoffers.

De zaak kreeg al eerder een eerste oordeel van de kantonrechter, die in januari 2025 gevangenisstraffen van acht jaar oplegde. Maar daarmee was de juridische strijd niet voorbij. Zowel het OM als de verdediging gingen in hoger beroep, waardoor de zaak opnieuw volledig tegen het licht werd gehouden.

In het hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie zich gebaseerd op het bewijsmateriaal uit de eerste aanleg, aangevuld met wat tijdens de behandeling bij het Hof naar voren is gekomen. Volgens het OM sluiten verklaringen van verdachten, slachtoffers en politiefunctionarissen op cruciale punten op elkaar aan. Daar komt bij dat meerdere slachtoffers de verdachten hebben herkend als daders.

Dat sommige verdachten later terugkwamen op eerder afgelegde verklaringen, maakt het bewijs volgens het OM niet minder sterk. De vervolgingsinstantie stelt dat de kern van de zaak overeind blijft en dat de beschikbare bewijsmiddelen voldoende zijn om de verdachten verantwoordelijk te houden voor het geweld in Pikin Saron.

Het OM noemt de feiten ernstig en ontwrichtend en wijst erop dat het geweld diepe gevolgen heeft gehad voor de betrokken slachtoffers en de samenleving. Volgens de vervolgingsdienst kan alleen een langdurige vrijheidsstraf recht doen aan het veroorzaakte leed en bijdragen aan herstel van het geschokte rechtsgevoel.

Daarom heeft het Openbaar Ministerie het Hof gevraagd het eerdere vonnis inhoudelijk te handhaven, maar de straf fors te verzwaren: geen acht, maar vijftien jaar onvoorwaardelijke cel, met aftrek van het voorarrest.