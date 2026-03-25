Nieuwe mijlpaal voor Lingo en Skoomsky: videoclip Wang Libi Sma passeert 4 miljoen views

Lingo en Skoomsky hebben met het nummer Wang Libi Sma een nieuwe mijlpaal bereikt. De videoclip van hun hit is inmiddels de 4 miljoen views op YouTube gepasseerd.

Het lied bereikte in elf maanden vier miljoen weergaven. De grens van drie miljoen werd na ruim zes maanden overschreden, twee miljoen na iets meer dan drie maanden en de eerste miljoen binnen twee maanden.

Wang Libi Sma stond afgelopen jaar in de top 10 bij verschillende radiostations in Suriname. Het nummer werd in februari dit jaar ook uitgeroepen tot Song of the Year 2025 bij Radio SRS.

Het virale effect van sociale media heeft ervoor gezorgd dat het nummer veel aandacht heeft gekregen en heeft bijgedragen aan de groei van de fanbase van de Surinaamse artiesten.

De videoclip van Wang Libi Sma is hieronder te zien.